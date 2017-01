Duitsland is spoor bijster van staatsgevaarlijke asielzoekers: "Deze fout kan dodelijk zijn"

Door:

Bij de opvolging van de Tunesische 'kerstmarktterrorist' Anis Amri is heel wat misgelopen. Daarover zijn alle partijen in Duitsland het eens. De controle van staatsgevaarlijke asielzoekers, moet veel nauwgezetter gebeuren en honderden dossiers zullen in dat kader herbekeken worden. Ondertussen zijn wel al een aantal van hen onvindbaar en dat is erg alarmerend.

De Duitse regering had eerder deze maand al bekendgemaakt dat ze het gevaar uit islamitische hoek harder gaat aanpakken. Zo zijn er wettelijke regels in de maak om personen die een mogelijke bedreiging vormen sneller en gemakkelijker op te kunnen pakken.



Ook de voorwaarden om iemand in hechtenis te nemen in afwachting van zijn uitzetting worden versoepeld. De federale politie krijgt het recht de gang van een verdachte te volgen met behulp van een elektronische enkelband.