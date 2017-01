Gevaarlijke 'ijsmoordenares' overgebracht naar moderne mannengevangenis

© afp.

Estibaliz Carranza (38) wordt de 'ijsmoordenares' genoemd. Ze kreeg in 2012 levenslang voor twee gruwelijke moorden in Wenen. Haar motief? De mannen kregen haar niet zwanger. Ze is nu overgebracht naar een luxueuze mannengevangenis voor geesteszieke criminelen in het Oostenrijkse Asten, nabij Linz.

Carranza, van Spaans-Mexicaanse afkomst, bekende in 2012 zowel haar ex als haar vriendje om het leven te hebben gebracht. Ze schoot ze allebei dood met kogels in het hoofd en sneed daarna hun lijken in stukken met een kettingzaag. De restanten begroef ze met beton in de kelder van haar ijssalon 'Schleckeria' in Wenen. Om de lijkengeur in haar horecazaak te verdoezelen gebruikte ze luchtverfrissers. De vragen van de buren over het kettingzaaggeluid pareerde ze met haar antwoord dat het een nieuw soort ijsmachine was.



Haar eerste slachtoffer was haar ex Holger Holz, die ze in 2008 vermoordde. Ze zei nadien dat ze woedend was op hem omdat hij haar huis in Wenen zelfs na de scheiding niet wou verlaten. Ze noemde Holz ook "gewelddadig en lui". Twee jaar later was haar minnaar, Manfred Hinterberger, aan de beurt. Hij stierf op gelijkaardige wijze een afschuwelijke dood. Hem beschuldigde ze van een affaire. Volgens de Mirror zou ze beide mannen verweten hebben dat ze haar de baby, waar ze zo obsessief naar verlangde, niet konden schenken. Het maakte haar zo razend dat ze hen brutaal uit de weg ruimde.



De kille moordenares werd betrapt toen loodgieters in juni 2011 de stoffelijke overschotten van beide slachtoffers vonden in de kelder van Carranza's ijswinkel. Ze vluchtte nog naar Italië, maar werd enkele dagen later toch gevat. Op dat moment was ze twee maanden zwanger van een derde man, met wie ze vanuit de gevangenis inmiddels getrouwd is. Carranza pende tevens haar memoires neer: "Mijn twee levens: het ware verhaal van de ijslady".



De uiterst gevaarlijke Carranza met grote kans op recidive werd veroordeeld tot levenslang en zat tot nu toe vast in een cel in Schwarzau. Ze vroeg herhaaldelijk haar overplaatsing naar haar thuisland Spanje, maar daar kan pas aan voldaan worden als ze voldoende vooruitgang boekt in haar therapie. Volgens haar advocaten is ze inmiddels goed op weg. Ze zou gisteren daarom als eerste vrouw getransfereerd zijn naar de gevangenis voor geesteszieke criminelen in Asten, waar enkel 91 mannelijke gedetineerden zitten. Binnen de muren van de gesloten instelling, die bij de opening in 2010 als de modernste in Europa gold, genieten zij veel vrijheid. Het personeel bestaat uit 45 verplegers, 18 therapeuten, 4 dokters en 8 cipiers. Er zouden snel nog dertien andere vrouwelijke gevangenen overgebracht worden naar Asten.