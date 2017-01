Vicepresident Gambia stapt op, winnaar verkiezingen wordt ingezworen in Dakar

Door: redactie

De Gambiaanse vicepresident Isatou Njie Saidy (links) verwelkomt de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari (rechts) terwijl de Gambiaanse president Yahya Jammeh (centraal) toekijkt. © reuters.

De Gambiaanse vicepresident Isatou Njie Saidy is opgestapt. Regeringsbronnen zeiden vandaag dat Saidy tot dusver de hoogstgeplaatste Gambiaanse functionaris is die het kamp verlaat van de in het nauw gedreven president Yahya Jammeh. Adama Barrow wordt vannamiddag ingezworen als president van Gambia op de ambassade van zijn land in de Senegalese hoofdstad Dakar. Dat kondigt hij op Facebook aan. "Het grote publiek is hierbij uitgenodigd", aldus Barrow.

De nieuwe president van Gambia, Adama Barrow, wordt vannamidag ingezworen op de Gambiaanse ambassade in de Senegalese hoofdstad Dakar. © reuters. Saidy vervulde het ambt van vicepresident sinds 1997. Volgens regeringsbronnen heeft ook de minister van Onderwijs, Abubakar Senghore, zijn ontslag ingediend. Eerder zouden de Gambiaanse politiechef Ousman Sonko en legerleider Ousman Badjie al hebben gezegd dat ze geen bevelen meer aannemen van Jammeh.



Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar na 22 jaar aan de macht te zijn geweest, voelt hij er weinig voor om op te stappen. De winnaar van de presidentsverkiezingen, Adama Barrow, wordt vanmiddag geïnstalleerd in de Gambiaanse ambassade in Dakar, de hoofdstad van buurland Senegal. Lees ook Deadline Gambia verstreken: leger wacht voorlopig af

