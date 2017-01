Vrouw houdt crowdfunding voor overleden kindje en steekt geld in eigen zak

MVDB

Een Amerikaanse vrouw heeft het overlijden van een éénjarig kindje van een Facebook-contact uitgebuit door een crowdfunding te houden waarvan ze het geld in eigen zak stak.

Nicole Leahy uit Pennsylvania opende in december 2015 een pagina via de crowdfunding-website GoFundMe voor het kindje dat in zijn woonplaats Port Saint Lucie in Florida overleed aan een slepende ziekte.



Leahy en de moeder van het kind kenden elkaar zeer vaag, ze zijn beiden lid van een Facebookgroep voor moeders van tweelingen.



De moeder was helemaal niet op de hoogte van het bestaan van de crowdfunding, die kort na de dood van haar zoontje opdook. Ze had Leahy nooit haar adres of rekeningnummer doorgegeven. De crowdfunding bracht meer dan 560 dollar op, maar dat geld kwam niet bij de moeder terecht. In april vorig jaar contacteerde de moeder de plaatselijke politie in de woonplaats van Leahy. Bij ondervraging gaf die nog aan dat ze verschillende aankoopbonnen per post naar de rouwende moeder had opgestuurd. Toen de politie haar vroeg om het precieze adres mee te delen, kon ze daarop geen zinnig antwoord op geven.



Ook haar voornemen om naar het politiekantoor terug te keren met enkele betaalbewijzen, maakte ze niet waar. De politie richtte zich daarna tot GoFundMe die informatie verschafte over de crowdfunding-pagina. Leahy werd op een niet nader genoemd tijdstip gearresteerd. Ze is aangeklaagd wegens diefstal door misleiding. GoFundMe benadrukt in een persbericht dat ze volop hebben meegewerkt aan het onderzoek. Soortgelijk miskbruik is volgens hen zeer uitzonderlijk. GoFundMe heeft de pagina gesloten. Leahy kan niet langer gebruikmaken van hun diensten.