"Nope": antwoord van man die hele familie uitmoordde op vraag of hij nog iets kwijt wil vlak voor executie

Koen Van De Sype

19/01/17 - 10u51 Bron: NBC NEWS, CNN

Ricky Gray. © ap.

Het begon als een homejacking, maar eindigde in een orgie van geweld. Toen Ricky Gray (39) tien jaar geleden een gezin met twee dochtertjes uitmoordde in de Amerikaanse staat Virginia, kon hij op weinig genade rekenen in de rechtszaal. Hoewel hij als kind zelf het slachtoffer was geweest van mishandeling en verkrachting, werd hij veroordeeld tot de dood met een controversiële dodelijke injectie. De executie werd gisteravond uitgevoerd. Op de vraag of hij laatste woorden had, klonk het droog: "Nope".

Ricky Gray. © ap. De vierdubbele moord gebeurde in 2006. Gray was onder invloed van drugs binnengevallen bij het gezin Richmond: muzikant Bryan Harvey, zijn vrouw Kathryn en hun kinderen Stella (9) en Ruby (4). Hij eiste al hun bezittingen, maar al snel ontaardde zijn overval op een buitensporig gewelddadige wijze. Hij sneed de kelen over van de familie, sloeg hen in elkaar en stak daarna het huis in brand.



Hamer

"Ze bleven maar overeind komen en dat beangstigde me", verklaarde hij achteraf in de rechtszaal. "Ik herinner me dat ik de hamer zag en dat ik hem oppakte en begon te slaan. Ik weet niet meer wie ik als eerste raakte. Ik sloeg gewoon in het rond. Niemand bewoog nog toen ik vertrok." Lees ook 'De Kroongetuigen' brengt unieke audiofragmenten van De Gelder: "Als iedereen dood zou zijn, hoeft niemand meer te lijden in de wereld"

Mama zwaar toegetakelde tiener post gruwelijke details om mildere straf voor moordenaar te voorkomen

Tweevoudig moordenaar post vanuit zijn cel vrolijk foto's op Facebook Slachtoffers Kathryn en Bryan Harvey. © ap.

Gray bekende ook dat hij een kennis doodde, Ashley Baskerville, en haar ouders, een week later. Maar daarvoor werd hij nooit vervolgd. Voor de eerste moorden kreeg hij wel de doodstraf, ondanks het argument van de verdediging dat hij zelf een vreselijke jeugd had gekend met geweld en verkrachting. Gouverneur Terry McAuliffe ging niet in op een vraag om genade, ondanks een verzoek van tientallen experts in mentale gezondheid.



Controverse

Ook de manier waarop hij ter dood zou worden gebracht, was de aanleiding voor controverse. Hij zou een dodelijke injectie krijgen met midazolam, wat een extreem lange en pijnlijke doodstrijd kan geven. Zo is er een geval bekend van een ter dood veroordeelde waarbij het drie kwartier duurde voor hij stierf. Zijn advocaten gingen tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar zonder resultaat. Tegenstanders van de executie protesteren aan het Greensville Correctional Center in Jarratt. © ap.