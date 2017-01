Live op tv: Iraans gebouw van 15 verdiepingen stort in

Door: redactie

19/01/17

video In de Iraanse hoofdstad Teheran is vanmorgen een gebouw van 15 verdiepingen ingestort. Dat blijkt uit beelden die rechtstreeks te zien waren op de Iraanse staatstelevisie.

HUGE OLD BUILDING COLLAPSED OVER BIG FIRE IN CENTRAL ''TEHRAN'', DOZENS INCLUDING FIRE FIGHTERS FEARED TRAPPED pic.twitter.com/pA2Cz2oKwg — IRNA-ISLAMABAD (@IRNAPAKISTAN)

Vanmorgen vroeg onstond er brand in het Plasco-gebouw, dat een shoppingcentrum huist. Het vuur verspreidde zich razendsnel en de brandweer had de grootste moeite om het te bestrijden.



Uiteindelijk stortte het gebouw van 15 verdiepingen in, wat live op televisie te zien was. Alle bezoekers waren al geëvacueerd, maar binnenin waren brandweermannen nog bezig het vuur te bestrijden, klinkt het. Er wordt nu onder het puin gezocht naar overlevenden. Voor de instorting werden zeker 25 mensen naar het ziekenhuis gebracht wegens rookvergiftiging.



Het Plasco-gebouw was 50 jaar oud en een van de oudste wolkenkrabbers van de hoofdstad. In het gebouw waren ook kledingateliers gevestigd. Omdat er in de trappenhallen grote hoeveelheden kleding lagen opgestapeld, had de brandweer de beheerders van het gebouw al meerdere keren gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's.