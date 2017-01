Brazilië ruilt gevangenen om bloedbad te voorkomen

Door: redactie

De Braziliaanse ordetroepen hebben gisteren 220 gevangenen van de gevangenis van Alcaçuz, in het noordoosten van Brazilië, overgeplaatst. De operatie moet de rust doen terugkeren in de gevangenis, waar vorig weekend 26 doden vielen bij een confrontatie tussen rivaliserende bendes.

Vier bussen werden ingezet om de 220 gevangenen, die tot een van de twee bendes behoren, naar een andere gevangenis in de staat Rio Grande do Sul te brengen. Hetzelfde aantal gevangenen van die laatste gevangenis werd naar de Alcaçuz-gevangenis gebracht.



Tijdens de busrit probeerden handlangers van de gevangenen de weg te versperren, maar de politie kon hen uiteendrijven met rubberkogels. "De operatie is goed verlopen, er was geen verzet van de gevangenen", zo klonk het bij een veiligheidsverantwoordelijke. "We hebben alle gebouwen van de gevangenis doorzocht en vonden vuurwapens, kogelvrije vesten en een grote hoeveelheid messen", voegde hij toe.



In de Braziliaanse gevangenissen woedt een bendeoorlog voor de controle over de cocaïneverkoop. Daarbij zijn sinds begin dit jaar al 134 doden gevallen, volgens cijfers van het ministerie van Justitie.