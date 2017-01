Boris Johnson vergelijkt Hollande met kampbewaker uit Tweede Wereldoorlog

Door: redactie

18/01/17 - 23u40 Bron: Belga

Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. © epa.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft vandaag op een conferentie in India de Europese landen gewaarschuwd dat het geen goed idee is om zijn land te straffen voor het vertrek uit de Europese Unie. De uitval van Johnson maakte echter vooral ophef omdat hij daarbij verwees naar de Tweede Wereldoorlog.

"Als Hollande als straf een pak slaag wil geven aan iedereen die wil ontsnappen (uit de EU, nvdr), op de wijze van één of andere Wereldoorlog II-film, dan denk ik niet dat dit de beste weg vooruit is. Dat is niet in het belang van onze vrienden en partners", zo reageerde Johnson in New Delhi op het standpunt van de Franse president dat Groot-Brittannië na de Brexit zeker geen betere handelsvoorwaarden met Europa mag hebben dan momenteel het geval is.



Kampbewaker

In Groot-Brittannië sprong de oppositie meteen op de "ongepaste" verklaringen van Johnson, die een vergelijking tussen de Franse president en een kampbewaker uit de Tweede Wereldoorlog suggereren. Brexit-onderhandelaar Guy Verhofstadt vroeg van de Britse premier Theresa May zelfs een veroordeling van de "weerzinwekkende" verklaringen van de buitenlandminister.



Omzichtig

De woordvoerster van May beklemtoonde in een reactie echter dat Johnson "zeker niet heeft gesuggereerd dat iemand een Nazi is". May had haar ministers gistren nog opgeroepen om omzichtig om te springen met verklaringen, om de Britse onderhandelingspositie niet te verzwakken. Of verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog dan beter niet achterwege worden gelaten? "There is not a government policy of not mentioning the war", zo antwoordde ze met een knipoog naar de bekende sketch uit de legendarische comedyreeks Fawlty Towers.