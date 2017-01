Schoolhoofd leidt groepsverkrachting tiener (12)

Door: redactie

18/01/17 - 19u28 Bron: ANP

Indiërs demonstreren tegen het seksuele geweld in hun land. Foto uit februari 2015. © ap.

India Een schoolhoofd en drie onderwijzers in India worden verdacht van de groepsverkrachting van een twaalfjarig meisje. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, aldus Indiase media.