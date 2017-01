Ex-president George Bush (92) opgenomen op intensieve zorgen (ook echtgenote in ziekenhuis)

Door: redactie

18/01/17 - 19u49

George H.W. Bush woont een basketwedstrijd bij in Houston. Foto uit april 2016. © ap.

Ex-president van de Verenigde Staten, George H.W. Bush (92), is vanochtend met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Houston. Dat heeft de stafchef van Bush aan de televisiezender KHOU gemeld. Vanavond werd hij daar overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. Ook Barbara Bush, de 91-jarige echtgenote van Bush, is in het ziekenhuis in Houston opgenomen met vermoeidheidsverschijnselen en een hoest.

"De opname van Barbara is een voorzorgsmaatregel", zo meldde woordvoerder Jim McGrath. "De toestand van George H.W. Bush is stabiel. Hij moet nu vooral uitrusten om zijn luchtwegen vrij te maken", zo luidde het nog.



Zijn overbrenging naar de afdeling intensieve zorgen wijst erop dat de toestand van de voormalige president zorgwekkender is geworden, maar volgens een woordvoerder verkeert hij niet in levensgevaar en reageert hij goed op de behandeling.



Bush senior is de vader van de voormalige president George W. Bush en de voormalig gouverneur van Florida Jeb Bush, die vorig jaar een gooi deed naar de Republikeinse kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap.



De oude Bush, net als zijn zonen een Republikein, was vice-president tijdens de twee termijnen dat Ronald Reagan in het Witte Huis zat. In 1988 werd hij zelf gekozen tot president. Hij verloor in 1992 de verkiezingen van Bill Clinton en trad af op 20 januari 1993.



Bush zit in een rolstoel en werd eerder opgenomen in het ziekenhuis. In 2014 met een longontsteking en kort daarna opnieuw met ademhalingsproblemen. In juli 2015 brak hij een bot in zijn nek nadat hij gevallen was.