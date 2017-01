Dief wandelt weg na juwelenroof ter waarde van 15 miljoen euro

Door: redactie

In Cannes is een overvaller aan de haal gegaan met diamanten ter waarde van vijftien miljoen euro. Gehaast leek hij echter niet: de man wandelde op zijn dooie gemakje weg nadat hij verkoopsters bedreigde met een pistool en een granaat.

Een man van ongeveer dertig jaar oud liep vandaag een juwelenzaak binnen op de befaamde Croisette-promenade. Hij droeg geen vermomming, enkel een zonnebril, en deed zich aanvankelijk voor als een klant.



"Hij vroeg om diamanten juwelen te bekijken voor een sponsor. De verkoopster vond het verdacht en gaf hem een catalogus," deelt de openbaar aanklager mee.



De man haalde vervolgens een automatisch pistool en een granaat boven en gaf de twee verkoopsters de opdracht om de etalages te openen. Of het om een echte granaat ging, is niet duidelijk.



Een bewaker die zich in de buurt bevond, werd verplicht om zich op de grond te leggen. Een andere kon alarm slaan.



Er raakte niemand gewond bij de overval, die zo'n acht minuten duurde, vertelt een bron dicht bij het onderzoek.



De man kon een dertigtal juwelen buitmaken, voornamelijk diamanten. Hij verliet de winkel te voet en wandelde weg in oostelijke richting.



Het is niet de eerste keer dat er een gewaagde overval plaatsvindt op de Croisette. In juli 2013 ging een man aan de haal met 103 miljoen euro aan juwelen, die hij had gestolen tijdens een tijdelijke tentoonstelling in het Carlton Hotel. Noch de dief, noch de juwelen zijn tot nu toe gevonden.