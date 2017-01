Eerste gezamenlijke Russisch-Turkse luchtaanvallen in Syrië

Door: redactie

18/01/17 - 17u21 Bron: Belga

© ap.

De Russische en Turkse luchtmacht hebben voor het eerst in Syrië gezamenlijke luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van jihadisten van de groep IS (Islamitische Staat), zo heeft het Russische ministerie van Defensie vandaag bekendgemaakt.

"Vandaag hebben het Russische en Turkse leger de eerste gezamenlijke luchtoperatie uitgevoerd om de groep Islamitische Staat te treffen in de zone Al-Bab", in het noorden van Syrië, zei generaal Sergej Roedskoj van de Russische staf op een persconferentie.



De operatie had de instemming van Damascus en was "doeltreffend" volgens Moskou. Negen Russische vliegtuigen en acht Turkse toestellen viseerden 36 doelwitten van IS, die de staven van de twee landen samen hadden bepaald.



Moskou en Ankara hadden op 12 januari gemeld dat ze een akkoord gesloten hadden voor de "coördinatie" van hun luchtaanvallen op Syrië op "terroristische doelwitten".



De twee landen bewerkstelligden samen met Iran een staakt-het-vuren tussen de Syrische regering en de rebellen. "Over het algemeen houdt het staakt-het-vuren stand, op provocaties (...) na", zei generaal Roedskoj.