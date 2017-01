Crowdfunding voor terminale Emma (30) leidt tot onenigheid: "Er wordt met mij niet gecommuniceerd"

Door: Hans van den Ham

Er is onenigheid tussen de Nederlandse kankerpatiënte Emma Post (30) en de vrienden die haar hielpen donaties te krijgen. Het geld, ruim 50.000 euro, was bedoeld voor de begrafenis van de onverzekerde Post en lotgenoten. Maar zij wil een groter deel van het geld.

Post kan door haar ziekte geen uitvaartverzekering afsluiten. De crowdfunding voor haar was zo succesvol, dat er veel meer geld werd opgehaald dan beoogd: ruim 50.000 euro. Dat geld is ondergebracht bij de net opgerichte stichting Last Post, bedoeld om jongeren in eenzelfde positie ook te helpen. Post wil het geld echter gebruiken voor haar medische kosten en levensonderhoud.



Emma Post is al vanaf jonge leeftijd kankerpatiënte. Als in 2015 de leverkanker terugkomt, is ze in Nederland uitbehandeld en nadert ze haar einde. Post, die niet kan terugvallen op ouders, zoekt in 2016 de publiciteit: ze wil geld ophalen voor behandeling in de VS. "Na contact met media werd duidelijk dat er te veel van dit soort verhalen bestaan. Dus gooide ik het op mijn begrafenis die ik ook niet kan betalen. Ik kreeg gelijk zendtijd bij PowNed (tv-zender, red.)."



Samen met studievrienden, onder anderen haar ex-vriend Michiel van Oostrum, start ze de succesvolle crowdfunding. Stichting Last Post gaat het geld beheren. Echter, Emma Post is er niet blij mee. "Ik weet niet eens precies om hoeveel geld het gaat. Er wordt met mij niet gecommuniceerd.'' Post wil een groter deel van het opgehaalde geld graag voor zichzelf gebruiken. "Zoals voor mijn medische kosten of af en toe een extra tas boodschappen. Maar dat is dus onmogelijk geworden, want het geld is alleen voor uitvaarten."



En zo hoort het ook, vindt Michiel van Oostrum. "Tijdens een benefietfeest is er apart geld opgehaald voor levensonderhoud en leuke dingen. En haar medische kosten worden vergoed. Het is onacceptabel als Emma vrij over het stichtingsgeld kan beschikken en het ook gaat gebruiken voor vakanties en haar rijbewijs."



Post denkt daar anders over en heeft een advocaat in de arm genomen, mogelijk volgt een rechtszaak. "Ik ben in augustus zelf begonnen geld in te zamelen, voornamelijk om mijn behandeling in het buitenland te financieren. Michiel kwam met het idee voor een website met mijn persoonlijke gegevens. Er is zo een groot bedrag opgehaald, maar dat gaat dus niet primair naar mij."



Post hoopte dat de stichting na haar dood nog veel andere mensen zou kunnen helpen. "Maar ik vind het bijzonder schrijnend dat mijn verhaal zo gekaapt is, en ik nu zonder geld of familie het maar moet zien te redden."



Van Oostrum heeft er begrip voor dat Post het moeilijk heeft. Hij hoopt dat het goed komt, zonder rechter. "Zodat ze kan helpen om iets moois te maken van de stichting en we allemaal tevreden zijn.''