Le Pen en Petry houden "Europese tegentop" in Koblenz

Door: redactie

18/01/17 - 16u51 Bron: Belga

Marine Le Pen en Frauke Petry © afp.

Zaterdag houdt de eurosceptische en radicaalrechtse fractie in het Europees Parlement, EVN (Europa van Naties en Vrijheid), in het Duitse Koblenz een "Europese tegentop". Het is de eerste maal dat de ENV met de Duitse poot, AfD (Alternative für Deutschland), naar buiten treedt, zegt Europarlementslid Gerolf Annemans. Hij vervangt zaterdag zijn voorzitter Tom Van Grieken, die weerhouden is door de nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang.