Politie Rotterdam jaagt op ontsnapte gevangene: "Hij loopt rond met boeien om zijn linkerhand"

18/01/17 - 16u29 Bron: ANP

Met speurhonden, agenten op straat en een helikopter is de politie in Rotterdam op zoek naar een ontsnapte gevangene. De 24-jarige man nam vandaag de benen vanuit het Sint Franciscus Gasthuis, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht. Hij loopt rond met boeien om zijn linkerhand.