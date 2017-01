Leerling opent vuur en verwondt drie klasgenoten en leerkracht in Mexico

Door: redactie

Bij een schietpartij in een privéschool in Monterrey in het noorden van Mexico zouden geen doden, maar wel zwaargewonden zijn gevallen. Een leerling opende het vuur op zijn medeleerlingen en zou daarbij drie leerlingen en een leerkracht verwond hebben, zo melden de lokale autoriteiten. Ook de 15-jarige schutter zou gewond zijn geraakt, aldus officiële bronnen aan Radiozender Fórmula