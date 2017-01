Oud-premier Turkije heeft "bezorgdheden" om grondwetswijzigingen

Door: redactie

De vroegere Turkse premier Ahmet Davutoglu heeft in een kranteninterview gewezen op "bezorgdheden" over de voorgestelde grondwetswijzigingen die momenteel hun weg door het parlement afleggen. Die zorgen gaan vooral om de scheiding der machten, tussen de wetgevende en uitvoerende macht.

In een interview met de regeringsgezinde krant Yeni Safak zegt Davutoglu dat hij zijn "meningen, overwegingen en bezorgdheden" heeft overgemaakt aan president Recep Tayyip Erdogan. De grondwetswijziging moet leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de presidentiële macht.



"Als we naar de politieke structuur van Turkije kijken, dan is het parlement de ruggengraat en het schild van de democratie", zei Davutoglu. Hij was meer dan anderhalf jaar premier, tot hij vorig jaar moest opstappen. In de weken voor zijn ontslag werd er al gespeculeerd over een breuk tussen Davutoglu en de Turkse politieke elite.



Het parlement "omvat de hele samenleving", liet Davutoglu nog optekenen. "De wetgevende en uitvoerende macht moeten heel voorzichtig omgaan met het principe van de scheiding der machten", aldus nog Davutoglu.



Volgens de wijzigingen zoals die nu voorliggen, zouden de toezichtsbevoegdheden van het parlement ingeperkt worden, en zou de president per decreet kunnen regeren.



Woensdag behandelt het parlement het hervormingsvoorstel in tweede lezing. De parlementsleden moeten waarschijnlijk voor zaterdag over elk van de 18 artikels stemmen. Daarna volgt nog een stemming over het totaalpakket. Driehonderddertig van de 550 parlementsleden moeten hun goedkeuring geven.