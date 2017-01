Door: redactie

18/01/17 - 14u54 Bron: vtmnieuws.be

video

Antonio Tajani (63) is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De Italiaanse EVP'er haalde het in vier stemronden van zijn sociaaldemocratische uitdager Gianni Pittella. De Italiaan treedt in de voetsporen van Martin Schulz.