Vreselijkste nachtmerrie voor al wie in Australië verblijft: "Ik voelde iets op mijn been kruipen"

Fiona Donagh. © Facebook.

Fiona Donagh (51) beleefde de ergste nachtmerrie die iedereen die in Australië woont of er op vakantie is kan meemaken. De vrouw uit de deelstaat New South Wales kreeg in haar bed een beet van een van 's werelds meest dodelijke spinnen. Het werd vanaf dan een verbeten overlevingsstrijd voor Fiona.

"Het was tweede kerstdag", begint Fiona haar verhaal. "Mijn zus bleef slapen en we gingen rond 10-11 uur naar bed. Ik had een paar glazen bubbels gedronken voor Kerstmis. Daardoor werd ik wat later weer wakker en moest ik naar het toilet gaan." Dat was rond 3 uur 's ochtends. "Toen ik bijna weer in slaap gevallen was, voelde ik iets op mijn rechterbeen kruipen, iets wat ik niet kende. Mijn reactie was dan ook om met mijn benen te stampen en met mijn armen te molenwieken, zoals je doet als er een vlieg op je arm zit. En toen voelde ik het. Het zal waarschijnlijk pijlsnel naar ergens onder mijn linkerborst gekropen of gesprongen zijn, waar ik een erg scherpe pijn voelde. Ik wist dat ik gebeten was." De dader bleek later een heel giftige Australische tunnelwebspin van 5 cm te zijn (zie foto helemaal onderaan). Een mannetje, dat ook nog eens zes keer giftiger is dan een vrouwelijk exemplaar. Het gaat om een van de dodelijkste spinnen ter wereld: een beet kan een mens in amper 15 minuten de dood injagen. LEES HIERONDER DE BEKLIJVENDE GETUIGENIS

Fiona bleek ook op haar rechterarm gebeten te zijn, maar dat voelde ze niet omdat de pijn aan haar borst zo dominant was. "Het voelde als een kwallenbeet, dat had ik al eens meegemaakt", getuigt ze. "Daar leek het aanvankelijk op, met een snelle verspreiding. Al na een paar seconden trok de brandende pijn naar heel mijn borststreek. Alsof ik in brand stond."



Ze sprong uit het bed en zag meteen de spin. Gelukkig had Fiona op dat moment de enige juiste reactie. "Als je in Australië opgroeit, leer je over spinnen en slangen. Ik herinnerde mij van toen ik jonger was dat een van de belangrijkste dingen is om de bijter juist te identificeren." Fiona heeft een spinnenfobie maar op dat moment wist ze wat ze moest doen. Ze haalde een bokaal uit de keuken en kon daarmee de spin vangen.



Fiona zag dat de uitslag zich over haar bovenlichaam verspreidde. Haar zus, die in Frankrijk woont maar bleef logeren, zocht de spin op het internet op. "Ik dacht toen nog: 'Dit is wel heel pijnlijk, maar als het een tunnelwebspin was geweest, zou het nog veel erger zijn'. Ik was tenslotte nog bij bewustzijn en dacht er totaal niet aan dat ik zou kunnen sterven."



Eerste symptomen

Ze vond de situatie ook niet ernstig genoeg om de hulpdiensten te bellen. Ze deed het toch en kreeg pas na een kwartier - al 25 minuten na de beet - een verpleegster aan de lijn. Die belde toch maar de ambulance en vroeg hoe Fiona zich inmiddels voelde. "Net toen kreeg ik de eerste symptomen van de beet. Mijn lippen tintelden en werden gevoelloos. Het verspreidde zich over mijn gezicht en mijn tong. 'Nu voel ik mij wel anders', zei ik nog tegen de verpleegster."



Fiona begon hevig te zweten, extreem veel speeksel te produceren en spierspasmen te krijgen. Pas een half uur later was de ambulance er, zonder tegengif. "Op weg naar het ziekenhuis hield ik de hand van een ambulancier vast en dacht ik dat ik zou sterven", vertelt Fiona. "Maar toen dacht ik aan mijn zoontje Oscar, en had ik er geen vrede mee zo dood te gaan." De ambulancier zei dat hij alles had gedaan om haar te redden en dat het nu aan haar was. Hij vroeg haar waarvoor ze zou willen blijven leven. "Voor Oscar", dacht ik en toen verloor ik het bewustzijn.



In het ziekenhuis had de spin, Yorick, veel bekijks. Mogelijk hadden ze Yorick nog nodig om meer antigif aan te maken. Fiona kreeg meteen twee doses antigif. Het zweten stopte meteen. "Ik was niet eens ziek meer. Ik dacht gewoon dat dit het einde was en dat ik Oscar nooit meer zou zien. Dit gevoel van angst en paniek had ik nog nooit gevoeld. De papa van Oscar stierf toen hij amper drie maanden oud was. Ik kon alleen maar denken aan wie er nu voor mijn zoon zou zorgen."



Intensieve zorgen

De Australische werd overgebracht naar de intensive care van een ander ziekenhuis, maar daar weet Fiona niet veel meer van. De dokters wilden haar nog twee doses antigif geven. Dat is niet vanzelfsprekend want vaak worden patiënten nog zieker door complicaties veroorzaakt door het antigif.



Intussen vond Yorick zelf de dood. Omdat de tunnelwebspin geen lucht kreeg, wou een verpleegster gaatjes prikken in de bokaal. Maar ze prikte te ver en doodde zo Yorick. "Sommigen waren daar blij om, maar ik niet. De spin had niet de bedoeling om bij mij terecht te komen en mij te bijten. Het beest dacht niet na, het reageerde gewoon. Dus had ik zelfs nog medelijden met de spin."



Hartaanval

Rond 8u30 op 27 december was Fiona's toestand stabiel. Maar toen begon haar hart het op te geven. Amper 30 procent van haar hart werkt nog, de linkerhelft functioneerde zelfs helemaal niet meer. Fiona had een hartaanval gekregen. Vier dagen later mocht ze intensieve zorgen verlaten voor een andere kamer. Langzaam genas ze en op 30 december werd ze uit het hospitaal ontslagen. Als bij wonder is haar hart inmiddels weer helemaal in orde. Ze heeft een sterk hart, zoveel is duidelijk. Yorick heeft ze bijgehouden. Ze zal misschien nog een begrafenisplechtigheid voor hem regelen.