Eerste drijvende stad ter wereld moet tot nieuw soort samenleving leiden

Door: redactie

18/01/17 - 12u56 Bron: metro.co.uk

Het Amerikaanse bedrijf Seasteading Institute deed vijf jaar onderzoek naar de mogelijkheid van drijvende gemeenschappen in internationale wateren. © YouTube / Seasteading Institute.

In het geval de dijken breken, Donald Trump een kernoorlog ontketent of je schoonmoeder écht onuitstaanbaar wordt, is er nog altijd het hoopgevende vooruitzicht van de drijvende steden. Daar zullen ook nieuwe politieke systemen getest worden. De overheid van Frans-Polynesië heeft een akkoord met het Amerikaanse bedrijf Seasteading Institute voor de bouw van zo'n drijvende stad. De bouw begint in 2019.

Het gaat om een pilootproject. Seasteading Institute deed vijf jaar onderzoek naar de mogelijkheid van drijvende gemeenschappen in internationale wateren.



Directeur Randolph Hencken hoopt dat zijn bedrijf in de toekomst de basis kan leggen voor een nieuw soort samenleving.



"We gingen op zoek naar beschermde wateren, we willen niet in open zee gaan bouwen. Dat is technologisch mogelijk maar economisch is het niet haalbaar. Bijvoorbeeld achter een rif kunnen we drijfplatformen bouwen die technisch volstaan en ook betaalbaar blijven".



"Wat ons boeit, is een plek waar we zaken kunnen uitproberen die nog niet gebeurd zijn. In de eerste projecten zal dat niet zo drastisch zijn. Maar dit is een uitgelezen gelegenheid om nieuwe kiesstelsels te testen in plaats van dezelfde systemen te hanteren die onze overgrootouders ons hebben meegegeven en nu lijken te falen in heel wat eerstewereldlanden". Welke systemen dan precies zouden getest worden, daarover doet Hencken het zwijgen toe.