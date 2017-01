Stacey was zo dronken dat ze binnenging in verkeerde huis. Maar toen begon het nog maar pas

Stacey Bunyan © Facebook.

Stacey Bunyan had veel te diep in het glas gekeken en dat moesten haar arme buren bekopen.

De 30-jarige Britse vrouw was op 17 september vorig jaar zo beschonken dat ze in het midden van de nacht niet in haar eigen appartement in Glasgow binnenging maar wel in de flat van haar onderburen.



Daar botste ze op de 20-jarige Emily Campbell en haar moeder die wakker waren geworden door het gestommel. Aangezien haar mama herstelde van kanker en daardoor erg verzwakt was, probeerde Emily de indringster het huis uit te werken. Maar Stacey reageerde ontzettend agressief.



De dronken vrouw haalde zwaar uit naar de dochter van de eigenaresse van het appartement waar ze was binnengedrongen. Ze trok een grote pluk haar uit bij het meisje, duwde haar tegen de grond, gaf haar een kniestoot en beet haar. Nadat de politie was verwittigd, zagen enkele getuigen hoe de dronken vrouw van de trap viel en haar hoofd stootte.



Universiteitsstudente Emily moest naar het ziekenhuis voor verwondingen aan het hoofd en gelaat.



De feiten dateren van vorig najaar maar pas afgelopen dinsdag heeft Stacey bekentenissen afgelegd. De vrouw verklaarde dat ze zo dronken was na een avondje stappen en dat ze niet wist hoe ze in die flat was terechtgekomen en wat haar had bezield.



Volgens haar advocaat was Stacey door haar werkgever gedegradeerd en was ze niet langer in functie als manager. De vrouw werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 375 euro en een schadevergoeding van 375 euro aan het slachtoffer.