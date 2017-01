Minstens zestig doden door bomauto in Mali: al-Qaida eist aanslag op

Door: redactie

Bij een aanslag met een bomauto op een militair kamp zijn in de Noord-Malinese stad Gao zeker zestig personen om het leven gekomen. Dat zegt president Ibrahim Boubacar. Er raakten 115 personen gewond. De aanslag werd vanavond opgeëist door terreurgroep al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQMI). Dat meldt de SITE Intelligence Group, die gespecialiseerd is in de monitoring van terreurpropaganda.

Volgens regeringswoordvoerder Mountaga Tall kwamen ook de vijf daders om. Het leger zegt dat ongeveer 30 gewonden in kritieke toestand verkeren.



Een voertuig vol explosieven kwam tot ontploffing net op het moment dat de troepen buiten verzamelden, zegt Abdedoula El Kader Toure van de burgerwacht Mouvement des Jeunes Patriotes de Gao. Een andere bron binnen het leger zegt dat het voertuig in de kleuren van het leger geverfd was om zo ongemerkt de veiligheidsagenten te passeren. "Het ziekenhuis ligt vol. Je ziet overal verminkte lichamen", zegt Arboncana Maiga, een inwoner van Gao.



Volgens de videoboodschap van AQMI vielen er zelfs tachtig doden. Volgens de terreurgroep werd de aanslag uitgevoerd door strijders van de lokale al-Qaida-afdeling al-Mourabitoun. Of de boodschap authentiek is, kon nog niet bevestigd worden.



Het Malinese presidentschap twitterde dat defensieminister Abdoulaye Maiga naar Gao reist. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.



In het legerkamp zijn regeringstroepen gelegerd, naast leden van gewapende groeperingen. Ze voeren gezamenlijke patrouilles uit in navolging van het vredesakkoord van 2015. Een Franse legermacht smoorde in januari 2013 een jihadistische en separatistische opstand in de kiem in het noorden van Mali. Toch blijven islamistische groeperingen aanslagen uitvoeren.



Het Belgische leger is met ruim 200 man aanwezig in Mali, als onderdeel van de Europese opleidingsmissie aldaar. Een Belg staat aan het hoofd van die missie. De missie is op dit moment de belangrijkste Belgische militaire operatie in het buitenland.