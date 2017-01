37 doden na aanslag met bomauto in Mali

Door: redactie

18/01/17 - 11u37 Bron: BBC

Toearegrebellen in het hergroeperingskamp in Gao, op 9 januari. © afp.

Een zelfmoordterrorist heeft bij een aanslag op een kamp in het noorden van Mali 37 mensen gedood. Alle slachtoffers waren vroegere Toearegrebellen of leden van regeringsgezinde gewapende groeperingen. Dat meldt een VN-bron in Mali. Het kamp is een zogenaamd hergroeperingskamp voor gewapende opstandelingen. De regering heeft het in een officiële verklaring, voorgelezen op de nationale tv, over 35 doden.