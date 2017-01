EU slaat alarm over migranten op Griekse eilanden

Door: redactie

18/01/17 - 11u27 Bron: ANP

Een Afghaanse man sleept brandhout aan in het Karatepe vluchtelingenkamp op Lesbos. © ap.

Griekenland, de andere EU-lidstaten en internationale hulporganisaties moeten alles uit de kast halen om de situatie van migranten op de Griekse eilanden te verbeteren. Meer hulp is onmiddellijk nodig. Die oproep deed EU-commissaris Dimitri Avramopoulos tijdens een bezoek aan het Griekse eiland Lesbos, waar enkele duizenden migranten verblijven in barre winterse omstandigheden.

"Oplossingen moeten vandaag gevonden worden en niet morgen of volgende week", aldus de Griek, die sprak van een collectieve Europese verantwoordelijkheid en morele plicht. "De Europese humanitaire traditie moet in stand blijven". Hij riep de EU-landen op zoals beloofd meer asielzoekers uit Griekenland op te nemen.



In heel Griekenland zitten ruim 60.000 vluchtelingen en migranten vast. De VN-organisaties UNICEF en UNHCR luidden eerder al de noodklok.