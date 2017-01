Dakloze vrouw dood door vuur dat ze aanstak om zich te verwarmen

Door: redactie

18/01/17 Bron: metro.co.uk



Een dakloze vrouw is gestorven nadat ze zichzelf per ongeluk in brand stak toen ze een vuur maakte om zich op te warmen. Een man die bij hetzelfde incident in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen ernstige brandwonden opliep, vecht nog voor zijn leven. In Wenen is het momenteel bar koud: -12 graden.