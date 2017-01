Koppel wil nieuwigheidje van Tesla testen maar dat breekt hen zuur op

© Instagram/Ryan Negri.

Zelfs wanneer je de trotse eigenaar van een Tesla bent, maak je soms mee dat de technologie ook haar beperkingen heeft. Dat mocht Ryan Negri ondervinden toen hij onderweg was in de woestijn en zijn autosleutels had thuisgelaten. Een nieuw snufje zorgt er immers voor dat je die niet nodig hebt, behalve...

De Amerikaanse ondernemer trok er met zijn Tesla op uit in de Red Rock Canyon in Nevada. Wat een leuk uitstapje had moeten worden met zijn vrouw Amy, eindigde in mineur. Het koppel strandde in de woestijn omdat de technologie hen in de steek liet.



Het zit namelijk zo. De eigenaar van een Tesla Model S kan een mobiele app downloaden op zijn smartphone waarmee hij de wagen kan openen, starten en afsluiten.



Negri had vorig weekend zijn autosleutels dus thuisgelaten. Het startte van de Tesla lukte perfect met de app en in geen tijd zat het echtpaar in de woestijn.



Nadat ze halt gehouden hadden om de hondenbedjes achterin bij te stellen, dook er echter een vervelend probleem op. De man kreeg de wagen niet meer gestart omdat hij geen gsm-ontvangst had. Blijkbaar moeten zowel de auto als de smartphone contact kunnen maken met een gsm-mast alvorens de app naar behoren werkt. En dat was blijkbaar niet mogelijk in de woestijn rond Las Vegas. En daar stonden ze dan met hun flashy Tesla.



Amy heeft eindelijk drie kilometer moeten lopen om ontvangst te hebben. Zo kon ze naar een vriend bellen die haar kwam oppikken. Eens ze de autosleutel hadden afgehaald, ging het weer naar de woestijn waar ze de Tesla aan de praat kregen op de klassieke manier.



De onfortuinlijke man gaf aan de Amerikaanse site Mashable toe dat hij wist dat hij gsm-ontvangst nodig had om gebruik te kunnen maken van de app. Maar toen hij onverwacht moest stoppen in de woestijn, had hij daar niet aan gedacht.



Negri weet voortaan wat hem te doen staat: "Die autosleutel neem ik in het vervolg altijd mee", klonk het vastberaden op Instagram.