Zal Assange instemmen met uitlevering aan VS na vrijlating Manning?

18/01/17 - 09u57 Bron: Belga

© ap.

Vertegenwoordigers van Wikileaks-oprichter Julian Assange hebben de beslissing om Chelsea Manning vrij te laten toegejuicht, maar hebben nog niet bevestigd of Assange zijn belofte zal inlossen. Vorige week had hij te kennen gegeven dat hij bereid is aan de Verenigde Staten te worden uitgeleverd als Manning wordt vrijgelaten.