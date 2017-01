Deze vrouw heeft nog maar enkele uren te leven. In hartbrekende boodschap deelt ze haar laatste wens

Door:

Vorige woensdag kreeg Nardya Miller te horen dat ze nog maar een week zou leven. De 25-jarige Australische vrouw heeft mucoviscidose en haar lichaam stoot de getransplanteerde longen die ze 2 jaar geleden kreeg, af. Vanop de afdeling palliatieve zorgen heeft ze via Instagram afscheid genomen en een laatste wens geuit die ons allen aanbelangt.

Nardya draagt de levensbedreigende erfelijke aandoening sinds haar geboorte mee. Bij mucoviscidose of taaislijmziekte blokkeert taai slijm de ademhaling en spijsvertering. Er is nog geen middel gevonden dat de ziekte kan stoppen. Mensen met muco besteden gemiddeld 3 à 4 uur per dag aan hun behandeling, niet om te genezen, maar om symptomen te verlichten en waar mogelijk te voorkomen.



Ook Nardya is heel vaak opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft zo erg veel mijlpalen moeten missen. Ondanks haar ziekte stond de vrouw erop te werken. Ze wilde haar verloofde niet opzadelen met een schuldenberg aan ziekenhuiskosten. Ze maakte haar droom waar en startte een eigen bedrijfje op gespecialiseerd in schoonheidsproducten. En ze kocht een huis met de liefde van haar leven: Liam Fitzgerald. Nardya met haar verloofde Liam © Facebook.

Op haar 23ste kreeg ze nieuwe longen na een eindeloze strijd. Maar haar lichaam stootte twee jaar later de organen waarvan ze hoopte dat die haar leven zouden gaan redden, af. De vrouw heeft niet meer lang te leven. Ze is opgenomen op de afdeling palliatieve zorgen en moet continu een zuurstofmasker dragen.



In een hartverscheurende boodschap op Instagram heeft ze uitgelegd dat ze de strijd niet opgeeft maar dat ze gewoon alles loslaat.