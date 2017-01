Obama kiest voor Palm Springs als eerste vakantiebestemming als ex-president

Door: redactie

Barack Obama trekt vrijdag definitief de deur van het Witte Huis achter zich toe en vertrekt dan meteen met vakantie naar Palm Springs, de mondaine woestijnstad in het zuiden van Californië. Dat heeft zijn woordvoerder Josh Earnest vandaag gezegd.

Obama had aan zijn vrouw Michelle beloofd om naar een plek te trekken "waar het warmer is dan in Washington." De uittredende president is vroeger al enkele keren naar Palm Springs geweest. Hij speelt er onder andere graag een partijtje golf.



De 55-jarige Obama geeft morgen zijn laatste persconferentie in het Witte Huis. Vrijdag zal hij in het Capitool in Washington aanwezig zijn voor de eedaflegging van zijn Republikeinse opvolger Donald Trump. Daarna vliegt hij per helikopter naar de militaire basis Andrews, in de buurt van Washington, om van daaruit door te vliegen naar zijn vakantiebestemming.