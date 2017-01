Duitse verkiezingen meer dan waarschijnlijk op 24 september

Door: redactie

Het staat zo goed als vast dat de Duitse parlementsverkiezingen op 24 september zullen plaatsvinden. De Duitse regering stemt morgen over een voorstel in die zin van minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière. Formeel neemt president Joachim Gauck de definitieve beslissing. Er wordt van uitgegaan dat het voorstel onveranderd wordt goedgekeurd.

Bijna alle fracties in het Duitse parlement en bijna alle deelstaten zijn voorstander om de verkiezingen te laten plaatsvinden op de laatste zondag van september. Dat is gebleken uit een consultatie van de Maizière. Die Linke had zondag 17 september in gedachten, en bij de deelstaten had Berlijn bezwaren tegen 24 september, omdat die dag ook de marathon van Berlijn op het programma staat.



Daar komen duizenden deelnemers en honderdduizenden toeschouwers op af. Een groot deel van de binnenstad van de Duitse hoofdstad is afgesloten. De organisatoren en de politiek werken echter aan een oplossing om verkiezingen en marathon op één dag te laten plaatsvinden, ook al is dat een "uitdaging".