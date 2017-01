"Bayer belooft 3.000 nieuwe banen in VS"

Door: redactie

Na de Amerikaanse bedrijven Wal-Mart en General Motors, is de Duitse agrochemiegroep Bayer de volgende in het rijtje die vandaag Amerikaanse jobs heeft beloofd. Volgens de woordvoerder van president-elect Donald Trump zal Bayer 3.000 banen creëren in de Verenigde Staten, en heeft het beloofd om al het personeel te behouden van Monsanto, zijn rivaal die Bayer op het punt staat over te nemen.

Bayer-topman Werner Baumann "heeft beloofd om 8 miljard dollar te besteden aan nieuwe activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling, en vooral om de 9.000 werknemers die Monsanto heeft in de VS, volledig op post te houden", zegt Trump-woordvoerder Sean Spicer. Bovendien beloofde Baumann "om minstens 3.000 hooggekwalificeerde banen te creëren in de Verenigde Staten". De beloftes zouden, nog steeds volgens de woordvoerder van Trump, het gevolg zijn van het gunstige klimaat voor zakendoen dat de volgende president zal scheppen.



De Bayer-topman ontmoette de president-elect vorige week in New York.



Bayer bevestigt vandaag dat het de komende zes jaar "minstens" 8 miljard dollar zal investeren in de VS. "Die investering zal duizenden banen creëren", klinkt het voorts, zonder dat aantal te preciseren.



De voorbije dagen beloofden ook al groepen als Amazon, Ford, Fiat Chrysler, Lockheed Martin... in de VS te investeren.



Trump veroverde het Witte Huis met de belofte om industriële banen terug te brengen naar de Verenigde Staten.