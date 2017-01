Mysterieus Boeddhabeeld duikt op in waterreservoir

Door: redactie

17/01/17 - 19u33 Bron: CNN, Xinhua News

video Een merkwaardige ontdekking in de Chinese provincie Jiangxi. Na werkzaamheden was het waterpeil in het Hongmen-reservoir dusdanig gezakt dat een 600 jaar oud Boeddhabeeld in een klif tevoorschijn kwam. Mogelijk liggen nog meer archeologische pareltjes onder water verborgen.

Meer dan tien meter was het water gedaald na werkzaamheden aan een waterkrachtcentrale in de buurt. Plotseling zag een dorpeling het hoofd van een Boeddhabeeld opduiken. Het gezicht staart sereen over het water en trekt momenteel veel belangstellenden uit de buurt. De plotselinge verschijning zou een positief teken zijn, is de opvatting.



Archeologen kennen veel waarde toe aan het beeld van 3,8 meter. "Uit het eerste onderzoek blijkt dat het gemaakt lijkt te zijn aan het begin van de Ming Dynastie, misschien nog eerder", vertelt Xu Changqing, directeur van het archeologisch onderzoekscentrum van de provincie Jiangxi aan CNN.



Toegang tot tempel

De ontdekking is mogelijk een voorproefje van een grotere archeologische schat. Onder water is een inscriptie gevonden die kan wijzen op de ingang van een tempel. Onderzoekers denken dat dit overblijfselen van de oude stad Xiaoshi zijn.



Een team van archeologen gaat hier verder naar speuren. Volgens Xu is de Boeddha onder water verrassend goed bewaard gebleven. "Als het in de open lucht zou hebben gestaan, waren er meer beschadigingen door weersomstandigheden en oxidatie".



China heeft overigens meer Boeddhabeelden gebeiteld in kliffen. De bekendste is de Grote Boeddha van Leshan.