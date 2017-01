"Schutter luchthaven Florida handelde in naam van IS"

Fien Tondeleir

17/01/17 - 18u26 Bron: CNN

Dader Esteban Santiago verklaarde dat hij de aanslag pleegde in naam van IS. © ap.

Esteban Santiago, de 26-jarige schutter die begin januari vijf mensen doodde op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida, vertelde FBI-agenten dat hij de aanval in de naam van IS heeft verricht. Dat werd vandaag tijdens een hoorzitting vernomen.

De 26-jarige man diende van 2007 tot 2016 in de Nationale Gardes van Puerto Rico en Alaska. Met de eerste werd hij van april 2010 tot februari 2011 uitgezonden naar Irak. In Alaska maakte de dader zich schuldig aan drie lichte vergrijpen: in 2015 beging hij een verkeersovertreding en kon hij geen verzekeringsbewijs laten zien. In 2016 werd hij veroordeeld voor het toebrengen van materiële schade.



Tijdens zijn diensttijd ontving hij meerdere militaire onderscheidingen. In augustus werd hij wegens onvoldoende prestaties overgeplaatst naar de reservisten. Santiago woonde in Alaska waar hij werkte voor een beveiligingsbedrijf. Santiago meldde zich volgens functionarissen enkele maanden geleden in de kantoren van de FBI in Anchorage (Alaska), waar hij meldde dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd. Hij liet zich vrijwillig opnemen in het ziekenhuis voor een psychologische evaluatie, klinkt het.



Bij de schietpartij in de bagagezaal van Hollywood International Airport kwamen vijf mensen om het leven en raakten dertien anderen gewond. De verdachte, die naar alle waarschijnlijkheid alleen handelde, wachtte in alle rust de politie op, die hem uiteindelijk kon arresteren.