Man wurgt echtgenote, doet zich dagenlang op Facebook als haar voor

MVDB

17/01/17 - 18u11

© Facebook.

Een lugubere moordzaak doet Orlando (Florida) huiveren. George Mcshane (42) wurgde na een ruzie in de vroege ochtend van zaterdag 7 januari zijn twaalf jaar jongere vrouw Kristen McShane. Om geen argwaan te wekken, logde George nadien met Kristens gegevens in op haar facebook en deed hij zich dagenlang als haar voor.

© Facebook.

Vrienden en familie die het vreemd vonden dat ze maar niet terugbelde of sms'jes onbeantwoord liet, zagen een kleine acht uur na de feiten deze facebookpost verschijnen: "Kan niet geloven dat ik mijn telefoon in de wc heb laten vallen. Zo idioot". "Contacteer me hier, tot ik het heb opgelost", schreef George McShane verder.



Facebookvrienden van Kristen lieten tips achter hoe ze haar smartphone toch misschien nog kon redden. De moordende echtgenoot beantwoordde sommige reacties. Hij verving ook verschillende malen de profielfoto van Kristen. George McShane zette onder meer een foto van een slapend meisje.



Een ongerust familielid contacteerde op dinsdag 10 januari de politie. Agenten trokken naar hun appartement en troffen beneden in de garage de veertiger aan. Hij probeerde zich in zijn wagen van kant te maken. Op het bed in de slaapkamer werd het lichaam van Kristen aangetroffen. McShane werd gearresteerd en zit in de cel.



Kristen McShane laat een zevenjarig dochtertje en vierjarig zoontje achter. Nabestaanden en vrienden hebben een GoFundMe-crowdfundingpagina in het leven geroepen om geld voor hen op te halen.