50 fabrieken van namaakspecerijen opgedoekt in China

In China zorgt een nieuw voedselschandaal weer voor beroering. De overheid heeft er net een vijftigtal fabrieken opgedoekt waar specerijen worden geproduceerd die eruitzien als bekende merken zoals Nestlé en Knorr. Ze gebruikten daarbij echter schadelijke stoffen.

In de fabrieken werden onder andere nepsojasaus, namaakazijn en soepmengelingen bereid, die werden verpakt in verpakkingen die identiek waren aan de originele. Voor de bereiding ervan werd echter gebruik gemaakt van "gevaarlijke" ingrediënten zoals industrieel zout en kunstmatige kleurstoffen en additieven, aldus Chinese media.



De fabrieken zouden meer dan tien jaar actief geweest zijn. Volgens Beijing News produceerden ze jaarlijks voor ongeveer 100 miljoen yen (13,7 miljoen euro) aan producten. Die werden in China en andere Aziatische landen verkocht voor consumptie in restaurants en kleine supermarkten. Er is geen aanwijzing dat de producten ook buiten Azië geëxporteerd werden.



"Industrieel zout wordt als gevaarlijk beschouwd," vertelt Liu Shaowei, professor in voedselveiligheid, aan Global Times. "Het bevat schadelijke chemicaliën zoals nitriet - een carcinogeen - en zware metalen, die de lever en nieren beschadigen".



China heeft regelmatig te kampen met voedselschandalen, gaande van babymelk die besmet is met chemicaliën tot afvalolie die gerecycleerd werd in restaurants en een kankerverwekkende stof bevat. Vorig jaar ontdekten de autoriteiten dat 35 restaurants hun gerechten kruidden met opium. In 2014 werd een vleesproducent betrapt op het herverpakken en verkopen van vervallen vlees aan fastfoodketens McDonald's en KFC in China.