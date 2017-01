"Ze had online afgesproken met date." Nu is Leonne dood teruggevonden op straat

Door:

17/01/17 - Karen Van Eyken

Leonne Weeks (16) was op weg om de man te ontmoeten die ze had leren kennen via een datingsite voor ze spoorloos verdween. Gisteren is het lichaam van het Britse meisje aangetroffen op een voetpad in Yorkshire. Wat is er met haar gebeurd?