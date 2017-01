Russen verzetten zich massaal tegen controversiële terreurwetten

Door: redactie

Rusland wapent zich tegen terreur - onder meer door extra beveiliging op het Rode Plein - én een aantal controversiële antiterreurwetten. © epa.

In Rusland hebben meer dan honderdduizend burgers een petitie tegen het zogenaamde Jarovaja-pakket ondertekend. Dat melden de krant Vedomosti en de nieuwssite Meduza. Die wetten omvatten een reeks maatregelen die terreur moeten tegengaan zoals het verplichten van internetproviders en telecombedrijven om alle inhoudelijke gesprekken en berichten van gebruikers te bewaren.

Het Jarovaja-pakket, genoemd naar parlementslid Irina Jarovaja, werd vorige zomer aangenomen. Volgens de auteurs moeten de wetten de strijd tegen terreur vergemakkelijken. Critici noemen ze een aanslag op de Russische samenleving, privacy en internetbedrijven.



Zo laten de wetten onder meer toe dat jongeren vanaf veertien jaar als volwassenen berecht worden in terrorismezaken. Ook verplichten ze internetproviders en telecombedrijven om alle gegevens over de activiteiten van hun gebruikers te bewaren, inclusief de inhoud van persoonlijke berichten en gesprekken.



Verplichte hulp aan geheime dienst

Verder zijn websites en apps verplicht om de FSB, de Russische geheime dienst, te helpen met het ontcijferen van versleutelde data. Voor het 'aanzetten tot of deelnemen aan rellen' geldt vanaf nu een straf van vijf tot tien jaar.



In tegenstelling tot televisie en (in mindere mate) de geschreven pers, geldt het internet als een vrijhaven voor Kremlin-kritische Russen. Twitter en sites zoals VKontakte, het Russische Facebook, worden weleens de speeltuin van de oppositie genoemd. Gevreesd wordt dat het Jarovaja-pakket ook hier een einde aan maakt.



Daarom lanceerden enkele activisten op de site 'Russisch Publiek Initiatief' een petitie om de wetten volledig te schrappen. In een maand tijd werd die ondertekend door meer dan honderdduizend Russen. Op 19 januari beslist een expertengroep of hun vraag naar de Doema, het Russische parlement, gaat. Volgens de krant Vedomosti is er weinig kans dat het hele pakket weer afgevoerd zal worden, maar is het mogelijk dat de Doema delen ervan zal herbekijken.