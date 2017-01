Dit meisje werd het slachtoffer van twee vriendinnetjes die wilden bewijzen dat bloedstollende mythe van Slender Man echt is

Koen Van De Sype

Negentien: dat is hoeveel messteken Payton Leutner (14) kreeg van haar 'vriendinnetjes' Anissa Wier (15) en Morgan Geyser (15). De meisjes hadden een gruwelijk plan bedacht om te bewijzen dat de populaire legende van 'Slender Man' echt was en daar was Payton het slachtoffer van. Maar de tiener overleefde de aanval en nu bijna drie jaar later lieten haar ouders weten dat het goed met haar gaat, ondanks de hel waar ze doorging.

Het was op 31 mei 2014 dat de twee vriendinnen toesloegen in Waukesha, Wisconsin. Ze lokten Payton mee naar een bos en vielen haar daar aan. Toen ze haar negentien messteken hadden gegeven, lieten ze haar voor dood achter. Maar het meisje leefde nog en toen haar aanvallers verdwenen waren, kroop ze naar een nabijgelegen weg, waar ze uiteindelijk werd gevonden.



Tentakels

Toen de twee opgepakt werden door de politie vertelden ze dat hun aanval een eerbetoon was aan de 'Slender Man', een fictioneel personage dat kinderen meelokt en laat verdwijnen. De lange en magere man zonder gezicht dook voor het eerst op in 2009 en werd al snel een meme op het internet. "Hij kan tussen 1,82 en 4,26 meter groot zijn", verklaarde Anissa achteraf. "Hij draagt altijd een pak en kan tentakels uit zijn rug laten komen, waarmee hij zijn slachtoffer wurgt." Lees ook Geheime documenten werpen heel nieuw licht op dood Adolf Hitler

"Anissa geloofde echt dat die figuur bestond", vertelden haar ouders gisteren, naar aanleiding van een documentaire rond de figuur op HBO waar ze aan meewerken. "Ze wilde dat ook bewijzen. Maar ze heeft veel spijt van wat ze heeft gedaan. We wisten toen niet dat ze er zo geobsedeerd door was. Ze zocht er wel filmpjes over op online, maar niet in die mate dat we het vreemd vonden."



Psychiatrische instelling

Kristi en Bill gaan hun dochter regelmatig opzoeken in de cel, waar ze haar proces afwacht. Want hoewel ze nog maar 12 was op het moment van de feiten, zal ze als een volwassene terecht staan. Dat kan in Wisconsin. Haar vriendin Morgan werd vorig jaar overgebracht naar een psychiatrische instelling. "We praten over gewone dingen. En we proberen haar dan te troosten", zeggen ze. "We hebben het er heel moeilijk mee dat ze als volwassenen wordt berecht, terwijl ze nog altijd maar een kind is."

Met de familie van Payton hebben ze nog geen contact gehad. "We begrijpen nog altijd niet wat Anissa bezield heeft", zegt vader Bill. "Het is zo onwerkelijk. Maar ik zou hen zeggen dat het ons spijt voor wat onze dochter heeft gedaan. En dat we blij zijn dat Payton het heeft overleefd."



Foto

De ouders van Payton reageerden intussen al door een foto van het meisje publiek te maken. En het zou goed gaan met haar. "Ze studeert goed en volgt lessen om haar voor te bereiden op de universiteit", klinkt het via woordvoerder Steve Lyons. "Ze is zelfs al mee op schoolreis geweest naar Canada. Het normale leven heeft zich min of meer hernomen en haar ouders zijn ongelofelijk trots op haar."