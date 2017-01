Mama zwaar toegetakelde tiener post gruwelijke details om mildere straf voor moordenaar te voorkomen

Door: redactie

17/01/17 - 16u12 Bron: The Independent

De moeder van de 15-jarige Paige Doherty heeft vreselijke details vrijgegeven van de gruwelijke moord op haar tienerdochter. Winkelhouder John Leathem takelde Paige in maart vorig jaar toe met meer dan 60 messteken. Paige wilde toen snel een broodje kopen in zijn zaak in Clydebank en bekocht het met haar leven. Leathem kreeg levenslang met een minimum van 27 jaar cel. Maar hij gaat in beroep.