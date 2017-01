Kinderarts uit vak gezet om kinderporno

Door: redactie

Een voormalig kinderarts van een ziekenhuis in de Nederlandse stad Nijmegen, die eerder werd opgepakt wegens het bezit van kinderporno, mag nooit meer als kinderarts werken. Hij mag wel als arts verder.

Dat heeft het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam vandaag beslist, naar aanleiding van een klacht van de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).



De politie nam in september 2015 een aantal gegevensdragers van de man in beslag waarop een grote hoeveelheid pornografische en erotische afbeeldingen stond, waaronder dertien kinderpornografische afbeeldingen. Ook werden verscheidene chats aangetroffen die aan kinderporno te relateren waren.



De man is destijds direct ontslagen door het ziekenhuis en is inmiddels zo'n anderhalf jaar niet meer werkzaam als arts.Uit verslagen van de behandelend psycholoog blijkt dat er bij de arts geen sprake is van pedofiele geaardheid of een persoonlijkheidsstoornis.



"Het risico op herhaling wordt laag ingeschat en hij heeft zijn carrière en specialisatie als kinderarts beëindigd. Doorhaling van zijn bevoegdheid om als arts te werken vindt het college te ver gaan, zodat hij nog wel als arts kan blijven werken'', aldus het tuchtcollege.