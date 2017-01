Door: redactie

In Davos, in Zwitserland, is het Wereld Economisch Forum geopend, de jaarlijkse bijeenkomst van de machtigste mensen ter wereld. Ze spreken er over de toestand van de wereld te bespreken. Dit jaar speelt China een belangrijke rol. Voor het eerst is de Chinese president Xi Jinping in Davos. Hij gaf vanmorgen de openingsspeech. China wil duidelijk uitpakken, tonen dat het een wereldspeler wil zijn in de economie.