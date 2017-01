Deze zieke jongen kreeg al 2,3 miljoen verjaardagswensen. Toch laat dit verhaal een slechte nasmaak achter

Koen Van De Sype

Lucas Costa. © Facebook.

Al 2,3 miljoen mensen hebben op de Facebookpagina van Elvid Dervishi een boodschap achtergelaten voor een jongetje dat aan een zware huidziekte lijdt. Volgens de man zouden zijn klasgenootjes hem gezegd hebben dat niemand hem een fijne verjaardag zou wensen door zijn ziekte. En Dervishi riep meteen op om dat op zijn pagina te doen. Alleen... het verhaal blijkt maar half te kloppen.

Het ventje in kwestie blijkt immers Lucas Costa uit Brazilië te zijn. De jongen - die niet 11 maar 8 jaar is - lijdt aan epidermolysis bullosa of vlinderziekte, een ongeneeslijke aandoening waarbij blaren op de huid ontstaan. De familie van de jongen is bekend in haar thuisland omdat ze via het internet een oproep deed om geld te doneren voor de verzorging van Lucas, want die kost handenvol geld.



Blaren

"Lukas lijdt erg onder zijn ziekte", klinkt het op zijn website. "Hij kan alleen behandeld worden om de symptomen een beetje onder controle te houden. Zo ondervindt hij hinder om te eten door de blaren in zijn mond en slokdarm en slaan die diepen wonden in zijn huid. Zijn huid wordt behandeld met een speciale zalf, die 28 euro kost per pot. En hij heeft er zo 9 per dag nodig."