Door: redactie

17/01/17 - 14u06 Bron: vtmnieuws.be

"We stappen uit de Europese Unie, niet uit Europa." Dat was de kernboodschap van de Britse premier Therese May, die in het Lancaster House haar visie op het Britse vertrek uit de Europese Unie ontvouwde. Daarin zegt ze heel duidelijk dat ze de Europese eenheidsmarkt wil verlaten en een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie wil sluiten.