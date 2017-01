'Zombieziekte' treft twee Australiërs na insectenbeet

Door: redactie

17/01/17 - 14u41

In Australië is er steeds vaker sprake van een besmetting met de necrotiserende fasciitis bacterie. © thinkstock.

In Sydney zijn vanochtend twee vijftigers opgenomen in het ziekenhuis, beiden zijn geïnfecteerd door een vleesetende bacterie. De man en vrouw hebben de bacterie volgens Australische media opgelopen door een insectensteek tijdens het tuinieren.

Door de bacterie, de necrotiserende fasciitis, is de huid aan de achterkant van 's mans rug tot aan zijn voeten verdwenen. Hij is inmiddels geopereerd, laat een woordvoerder van Blacktown Hospital in Sydney weten. Ook de vrouw is opgenomen. Hun toestand wordt stabiel genoemd. De vleesetende bacterie komt steeds vaker voor in Australië. Eerder dit jaar maakten artsen zich al zorgen over de opmars van de door de media benoemde 'zombieziekte'. De Australische autoriteiten zijn bezorgd over deze ontwikkeling. De zogenoemde 'Bairnsdale-zweer', vernoemd naar de plaats waar de ziekte in 1948 voor het eerst opdook, komt al tientallen jaren voor in het land. Voornamelijk in de regio's Victoria en Queensland. Maar nu rukt de ziekte met rasse schreden op naar het dichtbevolkte New South Wales en ze is ook al vastgesteld in voorsteden van Melbourne.

Possums

Men vermoedt dat de ziekte verspreid wordt door muggen of possums (buideldieren) die door een insect zijn gebeten. Het ziet er eerst uit als een normale muggenbeet die weken of maanden later uitgroeit tot een grote aangetaste plek. Het is te behandelen indien men er snel bij is, anders kunnen er grote complicaties ontstaan.



Door de aanwezigheid van de agressieve bacterie worden er gifstoffen aangemaakt die de huidcellen, kleine bloedvaten en de onderhuidse vetlaag vernietigen. In een volgende fase komt er een korst op de wond die niet blijkt te helen. Daarna ontstaat er een grote zweer die in extreme gevallen botten kan aansteken en leiden tot amputaties van ledematen of zelfs de dood.



Wetenschappers trekken aan de alarmbel en zeggen dat er meer onderzoek nodig is om de verspreiding van de bacterie te kunnen stoppen. In drie jaar is het aantal gevallen verdubbeld in Australië. In 2015 waren er 106 besmettingen in Victoria, in 2013 waren het er 65. Afgelopen jaar al 45, in Victoria alleen. Ook in Nigeria, Mali en andere West-Afrikaanse landen komt de bacterie voor, maar Australië is het enige westerse land waar er een significante uitbraak is.