Door: redactie

17/01/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Vandaag kiezen de leden van het Europees Parlement een nieuwe voorzitter. De eerste stemronde heeft niets opgeleverd, nu volgt er een tweede ronde. "Zelfs de topfavorieten hebben steun nodig van mensen buiten hun eigen partij", vertelt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez vanuit Straatsburg. "Daar is het voorbije anderhalve uur fors over onderhandeld, het is nu afwachten of iemand dan toch een meerderheid heeft gevonden."