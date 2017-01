Belangrijke rol voor China in Davos

Door: redactie

In Davos, in Zwitserland, is het Wereld Economisch Forum geopend, de jaarlijkse bijeenkomst van de machtigste mensen ter wereld. Ze spreken er over de toestand van de wereld. Dit jaar speelt China een belangrijke rol. Voor het eerst is de Chinese president Xi Jinping in Davos. Hij gaf vanmorgen de openingsspeech. China wil duidelijk uitpakken, tonen dat het een wereldspeler wil zijn in de economie. Het hoofdthema dit jaar is verantwoordelijk leiderschap. Leiderschap dat rekening houdt met de veranderende wereldeconomie en het milieu. Er zijn in Davos 3.000 genodigden, maar die betalen daar veel geld voor. Bedrijven die hun CEO willen sturen moeten lidgeld betalen. Dat gaat van 100.000 euro tot 600.000 euro per jaar. Naast bedrijfsleiders en regeringsleiders zijn er ook veel internationale artiesten, die zich sociaal engageren. Zoals bijvoorbeeld zangeres Shakira. Zij is Unicef ambassadeur en zet zich in voor de scholing van arme kinderen. Het Wereld economisch forum duurt tot vrijdag.