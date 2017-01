Door: redactie

In Londen is de Britse premier Theresa May zopas begonnen aan haar langverwachte toespraak over de Brexit, de uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Gisteren lekte al uit dat May kiest voor een harde Brexit. Ze wil uit de eenheidsmarkt stappen en mogelijk ook uit de douane-unie. Alles om terug absolute controle te krijgen over de eigen grenzen en migranten buiten te houden. Het is ook afwachten op welke termijn de Britten uit Europa weg kunnen.