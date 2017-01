Getest in Nederland: de alcohol-enkelband

AG

17/01/17 - 12u56

Nederland is gestart met een opvallend experiment: wie een alcoholverbod van de rechter krijgt opgelegd of van zijn of haar alcoholverslaving af wil, kan daar sinds begin deze week vrijwillig kiezen voor het dragen van een alcohol-enkelband, die het alcoholpercentage in het zweet meet.

Bij succes willen onze noorderburen het attribuut laten opnemen in de wet, zoals in Amerika. "Want daar stoppen acht op de tien dragers van zo'n enkelband effectief met alcohol drinken."



De alcohol-enkelband dus als nieuwste wapen bij onze noorderburen om te verhinderen dat alcoholverslaafden nog strafbare feiten plegen. Het attribuut ziet eruit als de klassieke enkelband en meet het alcoholverbruik via de samenstelling van transpiratie.

Vrijwillig De Nederlandse Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) begon er drie jaar geleden voor het eerst mee te testen en lanceert de alcohol-enkelband nu dus bij wijze van proefproject. "Mensen die van de rechter een alcoholverbod krijgen opgelegd, kunnen in deze proefperiode vrijwillig kiezen of ze zo'n enkelband willen dragen", zegt Ellen Sinnige, directeur van de SVG.



Wanneer het proefproject succesvol blijkt, gaan we voorstellen om de band op te nemen in de wetgeving. En vanaf dan is het natuurlijk niet meer vrijwillig."