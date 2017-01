Nederland gaat asielzoekers met "jihadsignaal" langer screenen

Door: redactie

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie en Veiligheid, minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en premier Mark Rutte (Archiefbeeld). © anp.

De Nederlandse overheid gaat meer tijd nemen om asielzoekers te screenen op signalen van jihadisme. Sommigen van hen zullen daarom langer op de locatie moeten blijven waar de identificatie en registratie plaatsvindt. Dat schrijven de Nederlandse minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om die asielzoekers bij wie de eerste check een signaal oplevert dat nader onderzoek behoeft. Het kan dan gaan om het uitlezen van een telefoon of een extra gesprek met tolken.



De maatregel is een reactie op een rapport van de inspectie Veiligheid en Justitie uit december. Daarin stond dat het maar beperkt lukt om signalen te verzamelen over mensenhandel, mensensmokkel of terrorisme in de zogeheten identificatiestraten, waar asielzoekers worden geregistreerd.