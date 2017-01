E-sigaret ontploft: man verliest zeven tanden

Door: redactie

17/01/17

Andrew Hall houdt vol dat hij niets verkeerds deed met de e-sigaret die plots ontplofte terwijl hij aan het roken was. © Facebook / Andrew Hall.

Een man uit de Amerikaanse staat Idaho verloor zeven tanden en liep ernstige gelaatsverwondingen op toen de e-sigaret die hij aan het roken was ontplofte. Andrew Hall kreeg ook plastic splinters in het gezicht en liep tweedegraads brandwonden op.

De man ligt nog op de afdeling intensieve zorgen. © Facebook / Andre Hall. De wastafel brak door de explosie. © Facebook / Andrew Hall. Wat overbleef van de e-sigaret. © Facebook / Andrew Hall.

Op foto's van het incident, dat het voorbije weekend plaatsgreep, is ook de schade te zien in de badkamer waar Halls sigaret ontplofte: de wastafel is gebroken, net als enkele tegels en er is brandschade aan de muur.



Op sociale media spoort Hall andere 'vapers' aan twee keer na te denken vooraleer ze opnieuw hun e-sigaret opsteken. "Ik vape al een jaar en ik verzeker jullie dat ik niets deed wat niet mocht, maar dat ding ontplofte echt in mijn gezicht".



"Ik ben zeker zeven tanden kwijt, heb brandwonden in mijn gezicht en hals en ik trek nog altijd plastic splinters en stukken tand uit mijn mond, keel en lippen".



"Ik heb geluk gehad. Er is veel schade in de badkamer. Ik weet dat vapes mensen helpen te stoppen met roken en dat is een goede zaak. Maar ik wil er toch op wijzen dat die dingen plots kunnen ontploffen. Ik dacht ook dat zoiets niet mogelijk was".



Hall houdt vol dat zijn e-sigaret perfect werkte en dat de batterij correct gemonteerd was. Hij voegde er aan toe dat hij altijd de winkelier de e-sigaret liet vullen en dat hij alle adviezen opvolgde".



Hall ligt nog op de afdeling intensieve zorgen, waar zijn verwondingen worden behandeld. Zijn post is al meer dan 330.000 keer gedeeld.